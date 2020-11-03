Гончарук: В США ожидают, что украинская власть прекратит имитировать борьбу с коррупцией и обратит внимание на того же Коломойского и Медведчука

Гончарук: В Америке есть люди, которые следят за развитием ситуации с решением Конституционного суда Украины по антикоррупционным законам Фото: Олексій Гончарук / Facebook

Это иллюзия, что в США нет понимания, кто стоит за решениями Конституционного суда Украины, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сейчас находится в США с деловым визитом в рамках сотрудничества с Atlantic Council.

"В США общая повестка дня сконцентрирована на выборах. В целом американскому обществу сейчас более интересен ответ на вопрос, кто станет следующим президентом США. Однако тут есть люди, которые отвечают за сотрудничество с Украиной, которые определяют политику в отношении нее. Они очень хорошо ориентируются в теме, и, конечно же, следят за развитием ситуации с решением Конституционного суда по антикоррупционным законам. В Америке ожидают, что украинская власть, наконец, прекратит имитировать борьбу с коррупцией (тем более с нарушением Конституции) и обратит внимание на реальных заказчиков и организаторов коррупционных историй. На того же Игоря Коломойского, Виктора Медведчука и так далее. Это иллюзия, что в США нет понимания, кто стоит за решениями Конституционного суда Украины", – подчеркнул Гончарук.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.