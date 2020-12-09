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В Конгрессе США не признали победу Байдена на выборах президента

Республиканцы провалили голосование за резолюцию о признании кандидата в президенты США демократа Джо Байдена избранным президентом. Такой документ разработали для информирования американцев о подготовке к предстоящей инаугурации президента США.

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Байден уже объявил себя следующим президентом США
Байден уже объявил себя следующим президентом США
Фото: Joe Biden / Facebook

Инаугурационный комитет Конгресса США не принял резолюцию о признании кандидата в президенты США демократа Джо Байдена избранным президентом. Республиканцы провалили голосование за этот документ, пишет 8 декабря Business Insider.

По информации издания, резолюцию хотели принять для информирования американцев о подготовке к предстоящей инаугурации президента США 20 января. Против документа голосовали лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл из Кентукки, лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти из Калифорнии и глава комитета по регламенту Сената Рой Блант из Миссури.

Блант после голосования заявил, что в задачи инаугурационного комитета Конгресса не входит опережение избирательного процесса и решение, "кого следует инаугурировать".

Резолюция должна была оповестить американцев о том, что Конгресс готовится к инаугурации Байдена и вице-президента Камалы Харрис, написала в Twitter корреспондент издания Politico Хизер Кейгл.

"Инаугурационный комитет не может принять простую резолюцию, по сути признающую Байдена избранным президентом после того, как все республиканцы выступили против", – отметила журналистка.

Она уточнила, что демократ Стени Хойер предложил решение, которое провалили в соотношении голосов 3:3.

Хойер в комментарии CNN отметил, что "почтение республиканцев к истерикам нынешнего президента США, республиканца Дональда Трампа, после выборов угрожает американской демократии и подрывает веру в избирательную систему".

Помощник Хойера пояснил CNN, что резолюцию предложили, чтобы поставить республиканцев в известность о том, что Байден является избранным президентом США.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24-го стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену

Сам Трамп, по данным СМИ, не будет приветствовать нового президента США в Белом доме. Вместо этого он может отправиться во Флориду на митинг против инаугурации Байдена.

Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, Дональд Трамп, Стени Хойер, Митч Макконнелл, выборы президента США 2020, Камала Харрис
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