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Байден назвал кандидатов на ключевые должности в экономическом блоке правительства США

Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, кого хочет назначить на должности министра финансов США и его заместителя, главы Группы экономических советников, директора Административно-бюджетного управления и в Совет экономических консультантов.

Байден планирует впервые в истории США назначить министров финансов женщину
Байден планирует впервые в истории США назначить министров финансов женщину
Фото: EPA

Кандидат в президенты США Джо Байден объявил кандидатов на должности руководителей министерств и ведомств экономическо-финансового блока в правительстве. Об этом сообщается на сайте переходной администрации Байдена-Харрис.

В частности, кандидатом на должность министра финансов является Джанет Йеллен, которая в случае утверждения Сенатом станет первой женщиной в истории страны, которая возглавит Минфин. До этого она была первой женщиной на посту главы Федеральной резервной системой США. Ее заместителем может стать первый темнокожий на этом посту Уолли Адейемо – президент Фонда Барака и Мишель Обамы.

Исполнительный директор аналитического центра Center for American Progress Нира Тандэн претендует на должность директора Административно-бюджетного управления. Она станет первой американкой южно-азиатского происхождения на этом посту.

На пост главы Группы экономических советников Байден намерен назначить Сесилию Роуз, в настоящее время возглавляющую Школу международных отношений в Принстонском университете.

В Совет экономических консультантов Байден предложил Джареда Бернштейна, который был главным экономистом и советником по экономике Байдена на посту вице-президента, и Хизер Буши – она президент некоммерческого аналитического центра Вашингтонский центр справедливого роста, занимающийся продвижением политики, способствующей экономическому росту и сокращению экономического неравенства.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря. 

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24 стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, экономика, Джанет Йеллен
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