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Байден представил команду по коммуникациям Белого дома. В руководство вошли только женщины

Ключевые посты в команде по коммуникациям Белого дома при президенте-демократе Джо Байдене займут женщины. Так, директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд, которая работала в избирательном штабе Байдена. Будущим пресс-секретарем Белого дома должна стать Джен Псаки, экс-представитель государственного департамента США.

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Фото: buildbackbetter.gov

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис объявили о создании команды по коммуникациям Белого дома. Впервые в истории США ключевые посты в ней займут женщины, говорится на сайте переходной администрации Байдена и Харрис 29 ноября.

"Прямое и правдивое общение с американским народом – одна из важнейших обязанностей президента. На эту команду будет возложена огромная ответственность по налаживанию связей американского народа с Белым домом", – цитирует администрация слова Байдена.

В списке кандидатур первым номером стала Элизабет Александер, директор по коммуникациям будущей первой леди США Джилл Байден. Александер была советником штаба Байдена, работала пресс-секретарем вице-президента Байдена в первые годы президентства 44-го президента США Барака Обамы. 

Должность директора по коммуникациям Белого дома займет Кейт Бедингфилд. Она работала в избирательном штабе Байдена, была его директором по связям, когда Байден занимал пост вице-президента США. До прихода к власти Обамы и Байдена Бедингфилд работала директором по связям с общественностью сенатора-демократа США Джинн Шейхин. 

Заместительницей Бедингфилд будет Пили Тобар, также работавшая в штабе демократа. Она занимала должность директора по связям с общественностью коалиций в кампании Байдена. Перед тем как присоединиться к кампании Байдена, Тобар работала заместителем директора американской радиокомпании "Голос Америки".

Старшего советника предвыборного штаба Байдена Эшли Этьен назначат на должность директора по коммуникациям Харрис, а Симона Сандерс займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря Харрис.

Будущим пресс-секретарем Белого дома должна стать Джен Псаки. Во время президентства Обамы она занимала несколько руководящих должностей. Псаки была директором по коммуникациям Белого дома, официальным представителем государственного департамента при тогдашнем госсекретаре Джоне Керри и заместителем директора по коммуникациям Белого дома.

"Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы – Байдена, когда он занимался экономическим восстановлением страны, отстраивал наши отношения с партнерами (это дало хороший результат), привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала", – отреагировала она на свое назначение в Twitter 30 ноября.

Бывший политический аналитик телеканалов NBC и MSNBC Карин Жан-Пьер станет главным заместителем пресс-секретаря. Жан-Пьер была региональным политическим директором Управления по политическим вопросам Белого дома при администрации Обамы.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В стране двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден стал первым в истории президентских выборов в стране, кто набрал более 80 млн голосов избирателей. Он объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп 24 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все что нужно для передачи власти Байдену. Он отметил, что готов продолжать борьбу. Директор управления Эмили Мерфи заявила, что пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов. Белый дом, по ее словам, не оказывал на нее давление.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Джен Псаки, Джилл Байден, женщины, выборы президента США 2020, назначение, Камала Харрис
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