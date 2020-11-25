Байден впервые в истории США набрал более 80 млн голосов избирателей на выборах президента

Разрыв между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом составляет чуть более 6 млн голосов избирателей, в некоторых штатах подсчет еще не закончился.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден стал первым в истории президентских выборов в стране, кто набрал более 80 млн голосов. Об этом сообщает NBC News.

На данный момент после подсчета 98% бюллетеней Байден получил уже 80 020 915 голосов избирателей, его соперник, действующий президент США Дональд Трамп – 73 887 192 голоса. В некоторых штатах подсчет еще не закончен.

Трамп также превзошел собственный результат по числу голосов, который он получил на выборах в 2016 году – около 63 млн.

За демократа Барака Обаму в 2012 году проголосовало почти 66 млн человек.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп 24 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все что нужно для передачи власти Байдену. Трамп отметил, что готов продолжать борьбу.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.