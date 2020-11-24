Байден победил на выборах президента США в Неваде

Победу демократа Джо Байдена на выборах президента США в штате Невада признал Верховный суд Невады.

Верховный суд Невады сегодня назвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена победителем на выборах в штате. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Решение будет передано для подписания губернатором штата Стивом Сисолаком.

Победа в этом штате принесет Байдену шесть голосов выборщиков.

В Неваде Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа на 33 596 голосов избирателей. Так, за него проголосовали 50,06% избирателей, за Трампа – 47,67%.

Сегодня также Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате. Накануне такое решение озвучили в Мичигане.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В стране двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп сегодня поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все, что нужно, для передачи власти Байдену. Трамп отметил, что готов продолжать борьбу.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.