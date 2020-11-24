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В Пенсильвании официально назвали Байдена победителем на выборах

Губернатор американского штата Пенсильвания Том Вульф объявил, что в штате официально утвердили победу кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

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Действующий президент пытался оспорить победу Байдена в Пенсильвании
Действующий президент пытался оспорить победу Байдена в Пенсильвании
Фото: ЕРА

Губернатор штата Пенсильвания Том Вульф заявил, что на выборах президента США, которые прошли 3 ноября, в штате победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

"Сегодня Государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября в Пенсильвании. В соответствии с требованием федерального закона, я подписал сертификат, удостоверяющий, что голоса выборщиков штата получат Джо Байден и Камала Харрис", – написал Вульф в Twitter.

Пенсильвания – один из ключевых штатов США, который повлияет на окончательные итоги выборов президента.

Суд штата в середине ноября встал на сторону действующего президента США Дональда Трампа, запретив учитывать при подсчете ряд неидентифицированных бюллетеней.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В стране двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп сегодня поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все, что нужно, для передачи власти Байдену. Трамп отметил, что готов продолжать борьбу.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, Пенсильвания, выборы президента США 2020, Камала Харрис
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