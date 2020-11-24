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Пентагон начал переход под контроль Байдена

В соответствии с законом о передаче президентской власти, Пентагон заявил о готовности поддерживать команду демократа Джо Байдена профессионально и эффективно.

Команда Байдена и Харрис уже говорила с представителями Пентагона
Команда Байдена и Харрис уже говорила с представителями Пентагона
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны США уведомило кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена о своей поддержке. Об этом сказано в заявлении пресс-службы оборонного ведомства от 23 ноября.

Министерство обороны получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти в США, глава американской Администрации общих служб предоставил переходному штабу Байдена и назначенному им вице-президенту США Камале Харрис определенные ресурсы и услуги. С Пентагоном уже связалась команда двух политиков, рассказали в министерстве.

"Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки в соответствии с уставом, политикой и протоколом о соглашении с Белым домом и командой Байдена и Харрис", – говорится в официальном заявлении Пентагона.

Целевая группа Пентагона организует и скоординирует все контакты министерства обороны США с командой Байдена, сказано в заявлении.

Военное ведомство выразило готовность предоставить свои услуги после выборов президента США профессионально и эффективно.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп сегодня поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все что нужно для передачи власти Байдену. Трамп отметил, что готов продолжать борьбу.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Пентагон, выборы в США, выборы президента США 2020, Камала Харрис
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