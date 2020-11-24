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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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Байден может стать для Украины сержантом американской армии, который третирует своих солдат, чтобы они стали лучше и выжили в бою

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Последнее американское предупреждение.

На прошлой неделе в очень респектабельном издании Washington Post вышла редакторская статья, а это самый высокий уровень внимания, в которой описывалась ситуация в Украине (не очень оптимистичная в плане движения страны на пути реформ), особенно в контексте борьбы с борьбой с коррупцией вместо просто борьбы с коррупцией, а также делались предположения, как может помочь администрация нового президента США Украине исправить эту ситуацию.

А вчера правая рука Байдена в вопросах Украины ретвитнул эту статью со своим комментарием. Его твит ниже:

"Vested interests and pro-Russian oligarchs are stronger now than at any point since 2014. The US has foreign policy tools to incentivize a course correction, but it's really up to Ukrainians to make the changes to their personnel/institutions. (Личные интересы и пророссийские олигархи сейчас сильнее, чем когда-либо с 2014 года. США имеют внешнеполитические инструменты, чтобы стимулировать коррекцию курса, но на самом деле украинцам нужно менять их должностных лиц и ведомства)".

Вот это и есть последнее американское предупреждение. Большой брат все видит. И увеличение влияния олигархов видит, и разрушение антикоррупционной инфраструктуры видит, и срыв операции по вагнеровцам не забыл. И еще надеется, что президент сможет исправить ситуацию. И готов ему помогать. И ключевой вопрос: готов ли сам президент? Готов ли он исправлять и признавать свои ошибки? Или хотя бы исправлять, не признавая их публично. Готов ли он принимать назревшие кадровые решения?

Может ли быть сигнал еще более понятным?

Кем может быть Байден для Украины? Скорее всего, подходит образ сержанта американской армии. Мы все видели в кино, как эти люди третируют своих солдат. Но делают это с одной целью – чтобы они стали лучше и выжили в бою. Он может быть жестким, но только потому, что он ценит жизни этих ребят. И очень хочет, чтобы они научились.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, Украина, коррупция, Джо Байден, реформы, Владимир Зеленский, олигархи, Сергей Фурса
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