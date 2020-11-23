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ПОЛИТИКА

"Укроборонпром" и НАБУ договорились о совместном противодействии коррупции

Госконцерн "Укроборонпром" и Национальное антикоррупцонное бюро Украины подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией для противодействия коррупции в оборонно-промышленном комплексе.

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По словам Фоменко (справа), руководство госконцерна добровольно раз в год проходит проверку на полиграфе
По словам Фоменко (справа), руководство госконцерна добровольно раз в год проходит проверку на полиграфе
Фото: ukroboronprom.com.ua

И.о. генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба госконцерна.

"Мы стремимся сделать прозрачной и подотчетной оборонную сферу, которая исторически считалась одной из самых коррумпированных в Украине. Для нас подписание меморандума с НАБУ является логическим шагом по реализации политики корпоративной безопасности "Укроборонпрома", направленной на формирование нулевой толерантности к правонарушениям", – сказал Фоменко.

По его словам, руководство госконцерна добровольно раз в год проходит проверку на полиграфе.

"Мы заинтересованы в привлечении работников НАБУ к отбору кандидатов на руководящие должности в оборонных предприятиях с применением полиграфа. Кроме того, недавно был завершен первый пилотный криминалистический аудит госпредприятия "Антонов", его результаты переданы в НАБУ и СБУ. Мы ежедневно ломаем "схемы" в оборонке, а в ответ получаем шквал заказных публикаций против нас. Такая реакция – лучшая оценка нашей работы", – сказал Фоменко.

По информации релиза, в "Укроборонпроме" за год количество правонарушений уменьшилось. В 2019 году было открыто 27 уголовных производств по злоупотреблениям при закупках в госконцерне, в 2020 году – пять. В сфере внешнеэкономической деятельности в 2019 году открыто 39 производств, в 2020 году – 29. Всего в 2019 году всеми правоохранительными органами было зарегистрировано 248 производств, в 2020 году – 149.

Теги: Украина, коррупция, Укроборонпром, меморандум, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, НАБУ, полиграф, проверки, сотрудничество, госконцерн, Игорь Фоменко
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