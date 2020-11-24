Штат Мичиган официально признал Байдена победителем на выборах президента

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал в штате Мичиган на 150 тыс. голосов избирателей больше, чем действующий президент США Дональд Трамп. Он также получил 16 голосов выборщиков штата.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США Фото: ЕРА

Избирательная комиссия штата Мичиган 23 ноября утвердила победу на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN.

Байден получил в Мичигане 16 голосов выборщиков. По данным телеканала, решение комиссии штата "почти уничтожило любой путь" для действующего президента Дональда Трампа отменить результаты выборов путем судебных разбирательств.

По словам представителя Байдена, демократ выиграл выборы в штате более чем с 150 тыс. голосов, что в 14 раз больше, чем его соперник Дональд Трамп в 2016 году.

Предвыборный штаб Трампа 4 ноября, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. Однако 6 ноября в Джорджии все же решили провести пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами. Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.