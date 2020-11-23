Глава штаба Байдена анонсировал первые назначения в новую администрацию

Глава предвыборного штаба демократа, бывшего вице-президента США Джо Байдена Рон Клайн не стал говорить, кого первым назначит побеждающий на выборах президента США Байден.

Побеждающий на выборах президента США бывший вице-президент страны Джо Байден озвучит свои первые кадровые решения 24 ноября, сказал глава его предвыборного штаба Рон Клайн в интервью ABC News.

Клайн не конкретизировал, о каких назначениях идет речь, отметив, что Байден "сам об этом скажет во вторник".

По данным Axios, на должность госсекретаря США Байден рассматривает Энтони Блинкена, который в 2009–2013 годах был его советником по вопросам национальной безопасности.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал 306 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.