Ради игры в гольф Трамп прервал свое участие в саммите G20 – CNN

По данным CNN, когда президент США Дональд Трамп играл в гольф в своем клубе, на саммите "Большой двадцатки" обсуждали борьбу с коронавирусной инфекцией.

21 ноября президент США Дональд Трамп вместо участия в саммите "Большой двадцатки" отправился играть в свой гольф-клуб за пределами округа Колумбия. Об этом сообщает CNN.

Телекомпания отмечает, что на открытии саммита глава Белого дома присутствовал, в эфир вместе с лидерами G20 он выходил из ситуационной комнаты своей администрации. Однако уже через 13 минут после начала саммита Трамп твитил о выборах в США, а два часа спустя покинул Белый дом.

Когда на саммите лидеры "Большой двадцатки", среди которых были канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, обсуждали борьбу с коронавирусной инфекцией, Трамп в своем загородном клубе играл в гольф, утверждает CNN.

Президент США должен принять участие в саммите, согласно с графиком, и 22 ноября. Телекомпания считает, что это, вероятно, станет последним разом, когда Трамп пообщается с мировыми лидерами как американский президент.

15-й ежегодный саммит G20, который открылся 21 ноября в онлайн-формате, проходит под лозунгом "Реализация возможностей XXI века для всех", его главная тема – COVID-19 и противодействие последствиям пандемии.