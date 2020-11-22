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Ради игры в гольф Трамп прервал свое участие в саммите G20 – CNN

По данным CNN, когда президент США Дональд Трамп играл в гольф в своем клубе, на саммите "Большой двадцатки" обсуждали борьбу с коронавирусной инфекцией.

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Трамп играл в собственном гольф-клубе
Трамп играл в собственном гольф-клубе
Фото: ЕРА

21 ноября президент США Дональд Трамп вместо участия в саммите "Большой двадцатки" отправился играть в свой гольф-клуб за пределами округа Колумбия. Об этом сообщает CNN.

Телекомпания отмечает, что на открытии саммита глава Белого дома присутствовал, в эфир вместе с лидерами G20 он выходил из ситуационной комнаты своей администрации. Однако уже через 13 минут после начала саммита Трамп твитил о выборах в США, а два часа спустя покинул Белый дом.

Когда на саммите лидеры "Большой двадцатки", среди которых были канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, обсуждали борьбу с коронавирусной инфекцией, Трамп в своем загородном клубе играл в гольф, утверждает CNN.

Президент США должен принять участие в саммите, согласно с графиком, и 22 ноября. Телекомпания считает, что это, вероятно, станет последним разом, когда Трамп пообщается с мировыми лидерами как американский президент.

15-й ежегодный саммит G20, который открылся 21 ноября в онлайн-формате, проходит под лозунгом "Реализация возможностей XXI века для всех", его главная тема – COVID-19 и противодействие последствиям пандемии.

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