СМИ заявили, что Шокин, Луценко, Кулик, Деркач и Дубинский считаются главными врагами Байдена

Как пишет "Украинская правда", бывшие генпрокуроры Юрий Луценко, Виктор Шокин, бывший прокурор Константин Кулик, а также нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и его внефракционный коллега Андрей Деркач встречались с адвокатом президента США Дональда Трампа, а некоторые из них "сливали" компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена, которого СМИ назвали победителем президентских выборов.

Бывшие генпрокуроры Юрий Луценко, Виктор Шокин, бывший прокурор Константин Кулик, а также нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и его внефракционный коллега Андрей Деркач могут считаться врагами кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом говорится в материале "Украинской правды", который вышел 24 ноября.

Авторы статьи напомнили, что по данным Buzzfeed, Шокин и Луценко "сливали" компромат на Байдена его конкуренту на президентских выборах, нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу. Происходило это, по информации журналистов, на встречах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, которые организовывали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман.

Еще одним правоохранителем, который "не обделил вниманием Байдена", стал Кулик, пишет "Украинская правда".

"Кулик поработал на славу: он составил и распространил англоязычное досье о коррупции сына тогдашнего вице-президента США [Хантера Байдена] на семь страниц, на которых обвинил американских дипломатов в прикрытии "преступлений Байдена", – пишет издание и отмечает, что по данным The New York Times, это стало причиной отзыва из Киева тогдашнего посла США Мари Йованович.

Издание сообщило, что Кулик также лично встречался с Джулиани.

Кроме этого, к врагам Байдена "Украинская правда" причислила Дубинского и Деркача.

"Дубинский заявлял, что Хантер получал "отмытые [экс-министром экологии Украины Николаем] Злочевским и семьей [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковичей деньги", не упоминая, что сам за счет "семейного" министра [доходов и сборов Александра] Клименко распространял фейки о Майдане. И Деркач, и Дубинский также встречались с Джулиани во время его визита в Украину. Первый рассказывал Джулиани о планах создания межпарламентской группы "Друзья Украины стоп коррупция", второй – о ВСК по хищению средств во времена Януковича и Порошенко. Через год после встречи в Раде не создали ни одну, ни другую", – говорится в статье.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.