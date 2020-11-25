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Члены команды Байдена опасаются, что ключевые должности в администрации президента займут чиновники времен Обамы – СМИ

Чиновники администрации экс-президента США Барака Обамы сейчас замещают людей, благодаря которым президентом страны, вероятно, стал демократ Джо Байден, пишет Politico.

В новую администрацию уже попали некоторые соратники Обамы
В новую администрацию уже попали некоторые соратники Обамы
Фото: ЕРА

Члены команды кандидата в президенты США Джо Байдена опасаются, что могут остаться без должности в новой администрации президента США – вместо них могут назначить людей 44-го президента Барака Обамы. Об этом 24 ноября сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных членов команды Байдена.

По их словам, чиновники Обамы сейчас замещают людей, благодаря которым избран Байден.

"Никто из этих людей не нашел в себе смелости помочь экс-вице-президенту [Байдену], когда он баллотировался, и теперь они продвигают своих друзей на места людей Байдена. Это полная ерунда", – отметил собеседник издания.

Другой представитель Байдена в комментарии изданию сказал, что люди, прилагавшие усилия для его победы, "будут неотъемлемой частью" новой администрации.

Politico отмечает, что когда в 2008 году президентом стал Обама, у него не было большой команды, поэтому в его правительстве были люди из администрации предыдущего демократического президента Билла Клинтона.

23 ноября Байден назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации в случае победы на выборах. Некоторые из них работали в администрации Обамы, в частности Джон Керри, Энтони Блинкен, Алехандро Майоркас и другие.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп 24 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все, что нужно, для передачи власти Байдену. Трамп отметил, что готов продолжать борьбу.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: Барак Обама, выборы, Джо Байден, Энтони Блинкен, выборы президента США 2020, Алехандро Майоркас
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