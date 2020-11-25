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Байден поделился планами на первые 100 дней своего президентства

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден в первую очередь возьмется за миграционное законодательство, окружающую среду и помощь властям штатов, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

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Байден сказал, что его президентство не станет "третьим сроком Обамы"
Байден сказал, что его президентство не станет "третьим сроком Обамы"
Фото: Joe Biden / Facebook

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News, что будет делать в свои первые 100 дней в качестве главы Белого дома.

Политик планирует изменить миграционное законодательство. Он собирается направить в Сенат документ, который позволит 11 млн нелегалам получить американское гражданство.

Байден раскритиковал указы президента США Дональда Трампа об окружающей среде и пообещал отменить их.

"Я намерен покончить с некоторыми, я думаю, очень вредными исполнительными указами, которые подписал президент [Трамп] и которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми", – пояснил Байден.

По его словам, Агентство по охране окружающей среды США "выпотрошили" при нынешнем президенте.

Еще одним важным шагом Байден назвал немедленную помощь властям штатов, затронутых пандемией коронавирусной инфекции. Демократ рассказал о необходимости помочь наиболее пострадавшим сообществам. Политик не стал раскрывать, как именно он планирует делать это.

Байден считает, что последствия пандемии – это "больше, чем просто финансовый кризис".

Он подчеркнул, что его президентство не станет "третьим сроком предшественника Трампа, 44-го президента США Барака Обамы", при котором Байден занимал пост вице-президента. По его мнению, мир с тех пор изменился.

Кроме того, Байден заявил, что не будет инициировать расследование в отношении Трампа.

"Я не буду делать того, что делает этот президент, и использовать департамент юстиции как инструмент, чтобы настаивать, что какое-то явление имело место", – заявил он. 

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В стране двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден стал первым в истории президентских выборов в стране, кто набрал более 80 млн голосов избирателей. Он объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп 24 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все, что нужно, для передачи власти Байдену. Он отметил, что готов продолжать борьбу. Директор управления Эмили Мерфи заявила, что пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов. Белый дом, по ее словам, не оказывал на нее давление.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США, выборы президента США 2020, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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