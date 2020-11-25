Байден поделился планами на первые 100 дней своего президентства

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден в первую очередь возьмется за миграционное законодательство, окружающую среду и помощь властям штатов, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

Байден сказал, что его президентство не станет "третьим сроком Обамы" Фото: Joe Biden / Facebook

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News, что будет делать в свои первые 100 дней в качестве главы Белого дома.

Политик планирует изменить миграционное законодательство. Он собирается направить в Сенат документ, который позволит 11 млн нелегалам получить американское гражданство.

Байден раскритиковал указы президента США Дональда Трампа об окружающей среде и пообещал отменить их.

"Я намерен покончить с некоторыми, я думаю, очень вредными исполнительными указами, которые подписал президент [Трамп] и которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми", – пояснил Байден.

По его словам, Агентство по охране окружающей среды США "выпотрошили" при нынешнем президенте.

Еще одним важным шагом Байден назвал немедленную помощь властям штатов, затронутых пандемией коронавирусной инфекции. Демократ рассказал о необходимости помочь наиболее пострадавшим сообществам. Политик не стал раскрывать, как именно он планирует делать это.

Байден считает, что последствия пандемии – это "больше, чем просто финансовый кризис".

Он подчеркнул, что его президентство не станет "третьим сроком предшественника Трампа, 44-го президента США Барака Обамы", при котором Байден занимал пост вице-президента. По его мнению, мир с тех пор изменился.

Кроме того, Байден заявил, что не будет инициировать расследование в отношении Трампа.

"Я не буду делать того, что делает этот президент, и использовать департамент юстиции как инструмент, чтобы настаивать, что какое-то явление имело место", – заявил он.