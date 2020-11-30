Байден повредил ногу, играя с собакой, Трамп пожелал ему выздоровления

У бывшего вице-президента США Джо Байдена, который, по предварительным данным, победил на выборах президента США, диагностировали микротрещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы, рассказал его врач Кевин О’Коннор. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в Twitter пожелал ему скорее выздоравливать.

У Байдена и его супруги Джилл две овчарки Фото: Joe Biden / Facebook

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, по предварительным данным, победил на выборах президента США, 28 ноября повредил ногу, играя с собакой. Об этом сообщил Аxios.

Компьютерная томография подтвердила, что у Байдена микротрещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы, рассказал его врач Кевин О’Коннор. По словам медика, Байдену "несколько недель" придется носить ортопедический сапог.

Reuters отмечает, что изначально врачи подозревали вывих лодыжки.

Действующий президент США Дональд Трамп в Twitter пожелал Байдену скорейшего выздоровления, ретвитнув видео, на котором, вероятно, запечатлен Байден, покидающий больницу.

У Байдена две собаки – немецкие овчарки Чемп и Мейджор. Демократ повредил ногу, играя с Мейджором, которого они с супругой Джилл взяли из приюта в штате Делавэр в 2018 году.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден.

По предварительным данным, Байден побеждает на выборах, он уже заявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации.