Байден повредил ногу, играя с собакой, Трамп пожелал ему выздоровления

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, по предварительным данным, победил на выборах президента США, 28 ноября повредил ногу, играя с собакой. Об этом сообщил Аxios.
Компьютерная томография подтвердила, что у Байдена микротрещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы, рассказал его врач Кевин О’Коннор. По словам медика, Байдену "несколько недель" придется носить ортопедический сапог.
Reuters отмечает, что изначально врачи подозревали вывих лодыжки.
Действующий президент США Дональд Трамп в Twitter пожелал Байдену скорейшего выздоровления, ретвитнув видео, на котором, вероятно, запечатлен Байден, покидающий больницу.
Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
У Байдена две собаки – немецкие овчарки Чемп и Мейджор. Демократ повредил ногу, играя с Мейджором, которого они с супругой Джилл взяли из приюта в штате Делавэр в 2018 году.
В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден.
По предварительным данным, Байден побеждает на выборах, он уже заявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации.
Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.