Суд отклонил иск штаба Трампа об отмене результатов выборов в Пенсильвании

Федеральный апелляционный суд Пенсильвании заявил, что в иске представителей действующего президента США Дональда Трампа нет ни фактов, ни доказательств фальсификации выборов в штате.

Федеральный апелляционный суд Пенсильвании (США) отклонил иск представителей действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с требованием отменить результаты выборов в штате. Как пишет Reuters, решение было вынесено 27 ноября.

Суд подчеркнул, что заявления штаба Трампа о фальсификациях результатов голосования "требуют конкретных фактов и доказательств". "У нас нет ни того, ни другого", – сказано в постановлении.

В решении также отмечается, что "избиратели, а не юристы выбирают президента".

Выборы президента США прошли 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и экс-вице-президент демократ Джо Байден.

По итогам выборов Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков (победа в Пенсильвании принесла ему 20 голосов выборщиков), Трамп – 232. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Трамп 24 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все, что нужно, для передачи власти Байдену, однако заявил, что продолжит оспаривать результаты голосования в судах.