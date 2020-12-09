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Байден хочет назначить министром обороны генерала Остина. Он может стать первым афроамериканцем на этой должности

Кандидат в президенты США Джо Байден объяснил, что выбрал кандидатуру генерала Ллойда Остина на пост министра обороны, так как тот показал себя не только опытным солдатом, но и хорошим дипломатом. Байден напомнил, что Остин сыграл ключевую роль в возвращении 150 тыс. американский военных, которые принимали участие в боевых действиях в Ираке.

В 2013 2016 годах Остин руководил центральным командованием вооруженных сил Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане
В 2013–2016 годах Остин руководил центральным командованием вооруженных сил Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане
Фото: EPA

Демократ Джо Байден, по предварительным данным выигравший президентские выборы в США, хочет выдвинуть на пост министра обороны отставного генерала Ллойда Остина. Об этом Байден сообщил в своем Twiter 8 декабря.

"Я знаю генерала Остина. Я доверяю ему. Потому что я знаю, как он реагирует на давление. Когда ИГИЛ превратилось в террористическую угрозу, президент [Барак] Обама и я обратились к генералу Остину в ситуационной комнате, и он ввел нас в курс дела. Теперь я снова обращаюсь к нему как к министру обороны", – написал он.

В статье для издания The Atlantic "Почему я выбрал Ллойда Остина министром обороны" Байден отметил, что ранее отставной генерал "сыграл ключевую роль в возвращении 150 тыс. американский военных", которые принимали участие в боевых действиях в Ираке. Для этого Остин выступил не только в роли опытного солдата, но и в качестве дипломата в Ираке и во всем регионе, "с честью и достоинством представляя страну", указал Байден.

При этом Байден отметил, что Остин оставил военную службу более четырех лет назад, а по американским законам должно пройти семь лет после отставки военного перед тем, как он сможет занять пост министра обороны. В связи с этим демократ выразил надежду на то, что сенаторы сделают для Остина исключение.

В 2013–2016 годах Остин руководил центральным командованием вооруженных сил Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане. Он служил в армии США с 1975 года, сейчас ему 67 лет.

Если назначение Остина одобрят, то он станет первым афроамериканцем на должности главы Пентагона. Ранее на это место, по данным СМИ, претендовала экс-заместитель главы Пентагона по вопросам политики Мишель Флурнуа.

9 ноября нынешний президент США Дональд Трамп уволил главу Пентагона Марка Эспера.

23 ноября министерство обороны США уведомило Байдена о своей поддержке.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп 24 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все что нужно для передачи власти Байдену. Трамп отметил, что готов продолжать борьбу.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Пентагон, Ллойд Остин
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