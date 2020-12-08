Главой Пентагона впервые может стать афроамериканец – СМИ

О будущем назначении генерала в отставке Ллойда Остина министром обороны США победитель президентских выборов в США Джо Байден может объявить утром 8 декабря, сообщает Politico.

Джо Байден, который получил большинство голосов на президентских выборах в США, намерен назначить министром обороны генерала в отставке Ллойда Остина. Об этом со ссылкой на источники сообщил ряд СМИ, в частности Axios, CNN и Politico.

СМИ отмечают, что в случае подтверждения этой информации Ллойд может стать первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон. О будущем назначении, по данным Politico, Байден может объявить уже утром 8 декабря.

Источник сказал Politico, что Байден выбрал Остина, потому что он прошел кризисную проверку и пользуется уважением в вооруженных силах. По словам собеседника, Байден предложил Остину должность 6 декабря и тот сразу согласился.

Издание отмечает, что основным кандидатом на эту должность ранее считалась Мишель Флурнуа. Она могла бы быть первой женщиной на посту министра обороны США.

9 ноября нынешний президент США Дональд Трамп уволил главу Пентагона Марка Эспера.

23 ноября министерство обороны США уведомило Байдена о своей поддержке.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп сегодня поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все что нужно для передачи власти Байдену. Трамп отметил, что готов продолжать борьбу.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.