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Военная разведка Пентагона сорвала встречу с Байденом – СМИ

Пентагон отрицает информацию о попытках препятствовать встречам своих чиновников с представителями команды, вероятно, победившего на выборах президента США демократа Джо Байдена. CNN сообщает, что накануне для них были проведены брифинги по военным вопросам, однако вопросы, связанные с разведкой, не обсуждались.

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23 ноября Министерство обороны США уведомило Байдена о своей поддержке и готовности к переходу под его контроль
23 ноября Министерство обороны США уведомило Байдена о своей поддержке и готовности к переходу под его контроль
Фото: ЕРА

Администрация президента США Дональда Трампа помешала команде нового президента Джо Байдена на этой неделе провести встречу с представителями разведывательных агентств Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки.

Команда Байдена не смогла встретиться с представителями военной разведки в составе министерства обороны, включая Агентство военной разведки и Агентство национальной безопасности.

По данным собеседника CNN, 4 декабря для официальных лиц из команды Байдена были проведены брифинги по военным вопросам, однако это не касалось разведки. При этом Пентагон отрицает любые попытки поставить в тупик команду избранного президента, отмечает телеканал.

CNN напоминает, что после увольнения министра обороны Марка Эспера президент Дональд Трамп сместил как минимум трех других высокопоставленных чиновников Пентагона и заменил их лояльными к себе людьми. Он также заменил членов двух консультативных советов.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24-го стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

23 ноября министерство обороны США уведомило Байдена о своей поддержке и готовности к переходу под его контроль.

Тем не менее Трамп продолжает называть выборы президента США "полной катастрофой" и заявил о масштабных фальсификациях, которые стали возможными из-за голосования по почте.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Пентагон, разведка, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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