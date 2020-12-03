"Эти выборы стали большим мошенничеством". Трамп отказался признавать поражение и заявил о фальсификации

Президент США Дональд Трамп назвал выборы "полной катастрофой". По его мнению, "миллионы голосов" были получены его оппонентом, демократом Джо Байденом, незаконно в колеблющихся штатах.

Трамп: Я не буду возражать, если проиграю выборы. Но я хочу проиграть выборы честно Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп выпустил 46-минутное видео, в котором в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. Видео опубликовано на YouTube-канале Трампа.

Американский президент назвал выборы "полной катастрофой" и заявил о масштабных фальсификациях, которые стали возможными из-за голосования по почте. По его словам, "миллионы голосов" были получены его оппонентом, демократом Джо Байденом, незаконно в колеблющихся штатах.

Трамп заявил, что будет готов признать итоги только честных президентских выборов.

"Эти выборы стали большим мошенничеством, чего никогда ранее не было. Наблюдателям не позволили следить за выборами, это незаконно. Выборы были сфальсифицированы, все знают об этом. Я не буду возражать, если проиграю выборы. Но я хочу проиграть выборы честно. Я не хочу, чтобы эта победа была украдена у американцев", – сказал он.

ВИДЕО

Видео: Donald J Trump / YouTube

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24 стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.