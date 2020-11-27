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Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики предпочтут ему демократа Джо Байдена.

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Трамп впервые после окончания президентских выборов ответил на вопросы журналистов
Трамп впервые после окончания президентских выборов ответил на вопросы журналистов
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп 26 ноября заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами в День благодарения, Трамп сказал, что ему будет трудно уступить, потому что "имело место массовое мошенничество", однако с решением коллегии выборщиков он согласится.

Действующий президент настаивал, что выборы были сфальсифицированы, однако никаких конкретных доказательств он так и не привел. 

Агентство отмечает, что Трамп впервые после окончания президентских выборов ответил на вопросы журналистов.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В стране двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден стал первым в истории президентских выборов в стране, кто набрал более 80 млн голосов избирателей. Он объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп 24 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все что нужно для передачи власти Байдену. Он отметил, что готов продолжать борьбу. Директор управления Эмили Мерфи заявила, что пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов. Белый дом, по ее словам, не оказывал на нее давление.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, Дональд Трамп, журналисты, выборы президента США 2020
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