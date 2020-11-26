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Трамп снова потребовал пересмотра результатов голосования на выборах президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства масштабных фальсификаций на выборах президента, и "все, что нам нужно, – это судья, который выслушает это должным образом".

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Трамп: Эти выборы демократы проиграли. Они мошенничали
Трамп: Эти выборы демократы проиграли. Они мошенничали
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп снова обвинил демократов в мошенничестве на выборах президента и потребовал от своих соратников добиваться пересмотра результатов голосования. Об этом он сообщил 25 ноября на встрече с группой республиканцев, пишет The Hill.

Сам Трамп на встречу не явился. Он позвонил своему советнику по предвыборной кампании Дженн Эллис, которая присутствовала на встрече и включила громкую связь.

"Эти выборы демократы проиграли. Они мошенничали. Это были сфальсифицированные выборы", – заявил Трамп. Он подчеркнул, что итоги выборов нужно отменить.

Президент уверяет, что у него есть доказательства масштабных фальсификаций, и "все, что нам нужно, – это судья, который выслушает это должным образом".

Издание напоминает, что попытки Трампа оспорить процедуры голосования в Пенсильвании, Мичигане и других штатах уже были отклонены или отозваны. Его кампания так и не представила доказательств, подтверждающих заявления о широко распространенных фальсификациях на выборах.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В стране двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден стал первым в истории президентских выборов в стране, кто набрал более 80 млн голосов избирателей. Он объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп 24 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все что нужно для передачи власти Байдену. Он отметил, что готов продолжать борьбу. Директор управления Эмили Мерфи заявила, что пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов. Белый дом, по ее словам, не оказывал на нее давление.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, мошенничество, фальсификации, Дональд Трамп, судья, выборы президента США 2020
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