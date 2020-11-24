Трамп поздравил американцев с рекордным индексом Dow Jones и назвал его достижением своей администрации

Агентство Reuters пишет, что рекордный рост индекса Dow Jones связан с тем, что администрация президента США Дональда Трампа наконец согласилась начать передачу власти Джо Байдену, который победил на выборах главы государства.

Фондовый индекс с 24 ноября впервые превысил отметку в 30 тыс. пунктов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Это 48-й раз, когда мы побили рекорд за время работы администрации Трампа", – заявил он.

Трамп поздравил американцев и сотрудников своей администрации с "абсолютно невероятным" значением Dow Jones, а потом покинул зал, несмотря на вопросы журналистов.

Reuters пишет, что такой рост Dow Jones связан с тем, что администрация Трампа наконец согласилась начать передачу власти Джо Байдену, который победил на выборах президента США. Он также может быть связан с "обнадеживающими новостями" об успехах экспериментальных вакцин от коронавируса.

В последний раз индекс был у отметки 30 тыс. накануне вспышки коронавируса в США и введения локдауна (чуть более 29 тыс.). Из-за пандемии и замедления экономики к концу марта Dow Jones снизился до 18,5 тыс. пунктов.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп 23 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все, что нужно, для передачи власти Байдену. Трамп отметил, что готов продолжать борьбу.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.