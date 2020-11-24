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Минфин США может впервые возглавить женщина – СМИ

Новой главой министерства финансов США может стать Джанет Йеллен, пишет The Wall Street Journal. С 2014-го по 2018 год она была главой Федеральной резервной системы, а также первой женщиной на этой должности.

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Сейчас Йеллен работает в Центре налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики имени Хатчинза при Брукингском институте
Сейчас Йеллен работает в Центре налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики имени Хатчинза при Брукингском институте
Фото: EPA

Демократ Джо Байден планирует назначить бывшего председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на должность следующего министра финансов. Об этом 23 ноября сообщил The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

В случае утверждения Сенатом Йеллен станет первой женщиной, занимающей этот пост. Байден планирует поручить Йеллен "возглавить усилия администрации по дальнейшему восстановлению от разрушений, причиненных пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений".

Йеллен – 74 года, в 2010–2014 годах она занимала должность заместителя председателя Совета управляющих Федеральной резервной системой США, а в 2014 году возглавила это ведомство, став первой женщиной на этом посту за 100 лет. На должности она пробыла до февраля 2018-го.

После ухода из ФРС она стала работать в Центре налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики имени Хатчинза при исследовательском Брукингском институте (Вашингтон).

Накануне Байден также назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации в случае победы на выборах.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря. 

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24 стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Джанет Йеллен, минфин США
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