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События

Трамп помиловал двух индеек на День благодарения. Фоторепортаж

Сегодня 14.15
Президент США Дональд Трамп традиционно "помиловал" пару индеек накануне Дня благодарения. Мероприятие прошло 24 ноября в Розовом саду Белого дома. Фото обнародовало агентство ЕРА. В церемонии "помилования" птиц, которых назвали Кукуруза и Початок, приняли участие президентская чета и их семья. Индеек привезли специально для этой церемонии из города Уолкот, штат Айова. Эти птицы отправлялись в качестве подарков президентам США, начиная с 1870-х годов. Президент Джордж Буш-старший был первым, кто официально "помиловал" птицу, следуя призыву активистов по защите прав животных.
Теги: животные, Джордж Буш, птицы, семья, День благодарения, церемония
 

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NASA показало ужин астронавтов в День благодарения. Видео
27 ноября, 2015 01.03  
Национальное космическое агентство США (NASA) опубликовало видео, на котором запечатлена последовательность приготовления праздничного ужина ко Дню благодарения в условиях невесомости. "В то время, как астронавты на борту Международной космической станции (МКС) не в состоянии выйти за ее пределы и запустить индейки во фритюрницы, они до сих пор празднуют День благодарения с копченой индейкой и кукурузным хлебом — традиционными блюдами этого праздника", — говорится в сообщении NASA в Facebook.
 
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