Трамп помиловал двух индеек на День благодарения. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Президент США Дональд Трамп традиционно "помиловал" пару индеек накануне Дня благодарения
. Мероприятие прошло 24 ноября в Розовом саду Белого дома. Фото обнародовало агентство ЕРА.
В церемонии "помилования" птиц, которых назвали Кукуруза и Початок, приняли участие президентская чета и их семья. Индеек привезли специально для этой церемонии из города Уолкот, штат Айова. Эти птицы отправлялись в качестве подарков президентам США, начиная с 1870-х годов. Президент Джордж Буш-старший был первым, кто официально "помиловал" птицу, следуя призыву активистов по защите прав животных.