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ПОЛИТИКА

Кулеба: Байден будет первым в истории президентом США, которому не нужно в первый год объяснять, что такое Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что США при президентстве Джо Байдена будут привлечены к борьбе с коррупцией в Украине и судебной реформе.

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Кулеба: Последние год-полтора тема Украины во внутренней политике США была болезненной. Украина прошла этот период достойно
Кулеба: Последние год-полтора тема Украины во внутренней политике США была болезненной. Украина прошла этот период достойно
Фото: EPA

Украина рассчитывает на большую поддержку со стороны США в противодействии российской агрессии при новой администрации демократа Джо Байдена, набравшего наибольшее количество голосов на выборах в США. Об этом в интервью "РБК-Украина", которое вышло 7 декабря, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Важный элемент – безусловно, мы будем слышать в дальнейшем намного меньше нереалистичных идей относительно "построения мостов" с Россией, что надо что-то "перезагружать” с РФ, несмотря на отсутствие каких-либо конструктивных шагов с ее стороны. То есть в этой администрации другой в этом плане подход, они прошли определенный путь в отношениях с Россией, и Россия была тоже одной из тем избирательной кампании в США. Мы слышали, что говорил по этому поводу Джо Байден. Поэтому рассчитываем и на большую поддержку в противодействии российской агрессии", – сказал министр.

Также он отметил, что Байден уже знаком с Украиной.

"Из позитива – безусловно, хорошо, что Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина. Какие проблемы и какие возможности. Я не хочу, чтобы мы смотрели только сквозь призму проблем. Он очень хорошо знает файл, и люди вокруг него тоже. Нельзя при этом игнорировать тот факт, что последние год-полтора тема Украины во внутренней политике США была болезненной. Кстати, Украина прошла этот период достойно, и это надо тоже зафиксировать. И надеемся, что это будет должным образом оценено", – сказал Кулеба.

Глава МИД считает, что США будут вовлечены в процессы реформ в Украине.

"Я думаю, что США более интенсивно будут привлекаться к темам борьбы с коррупцией, судебной реформы. Но здесь наша повестка дня совпадает, и мы готовы развивать активное взаимодействие с США на этих треках", – добавил он.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24-го стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: Джо Байден, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп, Республиканская партия, Демократическая партия, выборы президента США 2020
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