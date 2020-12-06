Трамп на первом после выборов митинге снова заявил о фальсификациях в ходе голосования

Президент США Дональд Трамп на митинге в Джорджии уверял, что скоро обратится в Верховный суд с иском о масштабных фальсификациях демократов на выборах президента США.

Президент США Дональд Трамп 5 декабря провел в штате Джорджия свой первый после выборов президента митинг. Он выступил в поддержку двух сенаторов-республиканцев, которые ведут кампанию в преддверии второго тура выборов в Сенат, назначенного на 5 января. Об этом сообщает Reuters.

Трамп много говорил о "фальсификациях" на прошедших выборах и убеждал присутствующих, что республиканцы все равно победят.

Действующий президент заявил, что его избирательный штаб обратится в Верховный суд США "очень скоро". Он высказал мнение, что "наши законодательные органы и Верховный суд Соединенных Штатов сделают шаг вперед и спасут нашу страну".

Агентство пишет, что сторонники республиканцев опасаются того, что упорное нежелание президента признать поражение может повредить кандидатам от партии на выборах в Сенат.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24-го стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.