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Трамп давил на губернатора Джорджии, чтобы отменить победу Байдена в штате – СМИ

Президент США Дональд Трамп требовал от губернатора штата Джорджия Брайана Кемпа созвать специальное заседание и убедить законодателей штата выбрать своих выборщиков, которые поддержали бы его на голосовании коллегии выборщиков, несмотря на победу демократа Джо Байдена в голосовании избирателей. Об этом сообщает CNN.

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По данным СМИ, Трамп попросил губернатора Джорджии назначить проверку подписей бюллетеней, присланных по почте
По данным СМИ, Трамп попросил губернатора Джорджии назначить проверку подписей бюллетеней, присланных по почте
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 5 декабря позвонил губернатору Джорджии Брайану Кемпу, заставив его убедить законодателей штата отменить победу демократа Джо Байдена на выборах. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

По их словам, Трамп попросил Кемпа созвать специальное заседание и убедить законодателей штата выбрать своих выборщиков, которые поддержали бы его на голосовании коллегии выборщиков. Он также попросил республиканского губернатора назначить проверку подписей бюллетеней, присланных по почте.

В ответ на это Кемп объяснил, что у него нет полномочий заказывать такую проверку, и отклонил просьбу о созыве специального заседания, рассказал журналистам источник.

Призыв Трампа к Кемпу с попыткой изменить результаты выборов состоялся за несколько часов до визита президента в штат. Он прибыл туда на собрание в поддержку сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Лефлер накануне январских выборов в Сенат.

5 декабря Трамп также написал пост в Twitter, в котором говорилось о том, что он легко победит в Джорджии, если губернатор Кемп позволит проверку подписей конвертов для удаленного голосования по почте.

Пресс-секретарь Кемпа Коди Холл подтвердил, что тот общался с президентом. Когда его спросили о сути разговора, он сказал, что Трамп звонил, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Гаррисона Дила, молодого сотрудника избирательной кампании кандидата-республиканца в Сенат в штате Джорджия Келли Лефлер.

Штаб Трампа требовал приостановить голосование в Джорджии еще 4 ноября – якобы из-за отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов. Им отказали, но впоследствии в штате таки провели пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами.

Пересчет подтвердил победу Байдена. По официальным данным на сайте госсекретаря штата Джорджия, он набрал на 12 284 голоса больше, чем Трамп.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24-го стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, Джорджия, выборы президента США 2020
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