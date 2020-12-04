Трамп: Если мы не искореним ужасную фальсификацию на выборах 2020 года, у нас больше не будет страны

Если мы правы насчет мошенничества, Джо Байден не может быть президентом

"Конституционный процесс должен продолжаться. Мы собираемся защитить честность голосования, обеспечив подсчет всех законных бюллетеней и недопустимость подсчета незаконных бюллетеней. Речь идет не только о том, чтобы отдать дань уважения 74 миллионам американцев, проголосовавших за меня, но и о том, чтобы американцы могли поверить в эти выборы и во все будущие выборы".

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"Уже давно известно, что политическая машина демократов участвует в избирательных махинациях от Детройта до Филадельфии, Милуоки, Атланты и многих других мест. Что изменилось в этом году, так это неустанное стремление Демократической партии напечатать и разослать десятки миллионов бюллетеней, отправленных неизвестным получателям практически без какой-либо системы контроля.

Это позволило мошенничеству и злоупотреблениям происходить в невиданных ранее масштабах. Используя пандемию в качестве предлога, политики и судьи-демократы радикально изменили процедуру выборов всего за несколько месяцев, а в некоторых случаях и за недели до выборов 3 ноября".

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"Многие штаты, такие как Невада и Калифорния, отправили миллионы персональных интерактивных бюллетеней каждому человеку, состоящему в списках избирателей, независимо от того, запрашивали ли эти люди бюллетени или нет, были ли они живы или мертвы, они получили их. Другие штаты, такие как Миннесота, Мичиган и Висконсин, ввели всеобщее заочное голосование прямо в середине года, рассылая формы запросов для заочного голосования всем избирателям, внесенным во все списки. Неважно, кто они.

Тот колоссальный масштаб, которое приобрело голосование по почте, открыл шлюзы для массового мошенничества. Широко известен факт, что в списках избирателей были люди, которые не имеют права голосовать по закону, в том числе умершие, выехавшие из своего штата, а также те, кто не является гражданами нашей страны".

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"Если мы правы насчет мошенничества, Джо Байден не может быть президентом. Речь идет о сотнях тысяч голосов. Мы говорим о числах, которых никто раньше не видел. В качестве примера: в некоторых штатах мы проигрывали, скажем, в 7 тыс. голосов, но позже мы обнаружим 20, 50, 100, 200 тыс. противоречивых или фальсифицированных бюллетеней, включая голоса, которые были засчитаны в тот момент, когда к подсчету не допустили республиканских наблюдателей".

Демократы сфальсифицировали эти выборы. И сейчас нет никого счастливее, чем Китай

"Есть компания, которая вызывает большие подозрения. Ее имя – Dominion (компания, которая продает оборудование и программное обеспечение для электронного голосования. – "ГОРДОН"). Вы можете нажать кнопку в пользу Трампа, а голос будет отдан Байдену. Что это за система? Нам нужно перейти к бумажному голосованию […] Например, в одном округе Мичиган, где использовалась система Dominion, было обнаружено 6 тыс. голосов, которые были ошибочно переданы от Трампа Байдену. И это только вершина айсберга.

Вот что мы выявили. А сколько мы не заметили? Может, есть сотни других примеров по всей стране? А может, и тысячи? Нам просто повезло, и они [представители компании] назвали это глюком, но в тот вечер мы обнаружили множество глюков. Неудивительно, что 96% политических пожертвований компании пошли Демократической партии. Откровенно говоря, когда вы смотрите на то, кто управляет компанией, кто в ней главный, кому она принадлежит, чего мы не знаем, где подсчитываются голоса? Мы думаем, что они считаются в иностранных государствах, а не в Соединенных Штатах. Dominion – это катастрофа".

Вы можете нажать кнопку в пользу Трампа, а голос будет отдан Байдену. Фото: ЕРА



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"Подписи на конвертах – единственное, что имеет значение. Когда мы сравним подписи избирателей на конвертах с подписями с прошлых выборов, то обнаружим, что тысячи людей подписали эти бюллетени незаконно.

Демократы с самого начала сфальсифицировали эти выборы. Они использовали пандемию, которую иногда называют китайским вирусом по тому месту, где она возникла, как предлог для рассылки десятков миллионов бюллетеней, что в результате привело к огромному мошенничеству. Мошенничеству, за которым ныне наблюдает весь мир. И сейчас нет никого счастливее, чем Китай".

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"Эти выборы стали полной катастрофой, и мы собираемся это продемонстрировать. Надеюсь, что суды, в частности Верховный суд Соединенных Штатов, увидят это и сделают то, что правильно для нашей страны, потому что наша страна не может жить с такими выборами.

Мы могли бы сказать: давайте перейдем к следующему этапу, но нет, мы должны также взглянуть на свое прошлое. Мы не можем подобного допускать […] Возможно, у нас будет повторное голосование, но я не думаю, что это уместно. Когда эти голоса коррумпированы, когда они неправомочны, когда это зафиксируют – они аннулируются, и тогда я очень легко выигрываю. Во всех штатах я очень легко выигрываю, и в колеблющихся штатах. Точно так же, как я побеждал там в 10 часов вечера в день выборов".

Они хотят зарабатывать деньги, поэтому не желают, чтобы я был вашим президентом

"Я просто продолжаю идти вперед, потому что я представляю 74 миллиона человек. И на самом деле я также представляю всех людей, которые не голосовали за меня. Мошенничество с голосованием по почте – последняя часть их [демократов] четырехлетних усилий по отмене результатов выборов 2016 года. Это было похоже на жизнь в аду. Наши оппоненты много раз доказывали, снова и снова, что они скажут и сделают все, чтобы вернуться к власти".

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"Коррумпированные силы, регистрирующие умерших избирателей и набивающие урны для голосования [фальшивыми бюллетенями] – это те же люди, которые совершали одну махинацию и обман за другим. Вы наблюдаете за этим уже четыре года. Эти укоренившиеся интересы противостоят нашему движению, потому что мы ставим Америку на первое место. Они не ставят Америку на первое место, а мы возвращаем власть вам, американскому народу.

Им не нужно, чтобы Америка была впереди, они хотят власти только для себя. Они хотят зарабатывать деньги, поэтому не желают, чтобы я был вашим президентом. Против меня начали расследование вскоре после того, как я объявил, что баллотируюсь в президенты. Когда я сразу занял первое место в республиканских праймериз, расследования не прекращались. Они продолжались четыре года, и я выиграл их все, я победил их всех.

Россия, Россия, Россия, обман с импичментом и многое другое. [Бывший спецпрокурор США] Роберт Мюллер потратил $48 млн налогоплательщиков на расследование против меня, занявшее два с половиной года. Он выдал более 2800 повесток в суд, выполнил почти 500 ордеров на обыск, издал 230 распоряжений о переговорах и провел 500 допросов свидетелей. И все они хотели меня арестовать. В итоге не было никакого сговора, вообще никакого.

Сенатор Марко Рубио, глава сенатского комитета по разведке, заявил: "Комитет не нашел доказательств того, что тогдашний кандидат Дональд Трамп или его кампания вступали в сговор с правительством России". И я благодарю сенатора Рубио за это заявление".

Если мы не искореним ужасную фальсификацию на выборах 2020 года, у нас больше не будет страны

"Американцам важно понимать, что эти деструктивные изменения в нашем законодательстве не являлись необходимой мерой по предотвращению распространения пандемии. Пандемия просто дала демократам повод сделать то, что они пытались сделать на протяжении многих-многих лет. Фактически самый первый законопроект, который демократы попытались провести, когда Ненси Пелоси стала спикером Нижней палаты Конгресса, относился к попытке ввести обязательное всеобщее голосование по почте и отменить такие необходимые меры, как идентификация избирателя.

Подрывание честности наших выборов было приоритетом номер один для демократов по простой причине: они хотели украсть президентские выборы 2020 года. Все попытки демократов расширить голосование по почте заложили основу для систематических и повсеместных фальсификаций, имевших место на этих выборах".

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"Эти выборы были сфальсифицированы. Все это знают. Я не буду возражать, если проиграю выборы. Но я хочу проиграть выборы честно. Я не хочу, чтобы эта победа была украдена у американского народа. Вот за что мы боремся.

У нас нет выбора, кроме как ввязаться в эту борьбу. Доказательства у нас уже есть, они предельно ясны. Многие люди в средствах массовой информации и даже судьи пока отказываются принимать их. Они знают, что это правда. Они знают, что так и есть на самом деле. Они знают, кто победил на выборах, но отказываются сказать: "Ты прав". Наша страна нуждается в том, чтобы кто-то сказал: "Ты прав". В конечном счете я готов принять любой точный результат выборов, и я надеюсь, что Джо Байден тоже".

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"Если мы не искореним фальсификацию – огромную и ужасную фальсификацию, имевшую место на наших выборах 2020 года, – у нас больше не будет страны. При решимости и поддержке американского народа мы восстановим честность и неприкосновенность наших выборов. Мы восстановим доверие к нашей правительственной системе. Спасибо. Будьте здоровы. Боже, храни Америку".

ВИДЕО

Видео: Donald J Trump / YouTube

Справка "ГОРДОН". В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков.

Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. У Трампа предварительно 232 голоса выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Юристы штаба Трампа в настоящее время пытаются через суды добиться пересчета голосов избирателей в нескольких штатах, но пока их усилия не увенчались успехом.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24 стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.