Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена на выборах президента США

По данным CNN, за демократа Джо Байдена свой голос отдали 302 выборщика при 270 необходимых для победы.

Коллегия выборщиков большинством голосов утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, за Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис свои голоса отдали 302 выборщика, за действующего президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса – 232. Для победы необходимо получить минимум 270 голосов. Всего в голосовании участвуют 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия.

По состоянию на 0.40 15 декабря остаются неизвестными только результаты голосования выборщиков на Гавайях (штат проголосовал за Байдена – Харрис, они должны получить еще четыре голоса).

Окончательные результаты должны стать известны к утру 15 декабря по Киеву.

После этого результаты голосования коллегии выборщиков направят в Сенат. Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.