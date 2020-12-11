Байден и Трамп вошли в шорт-лист премии "Человек года" по версии Time

Американский журнал Time назвал претендентов на премию "Человек года", в число которых попали кандидат в президенты США Джо Байден и действующий глава государства Дональд Трамп.

Байден и Трамп претендуют на премию "Человек года" Фото: EPA

Американский журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года – 2020". Редакторы издания рассматривают четырех претендентов, которые оказали наибольшее влияние на новости и нашу жизнь в лучшую или худшую сторону за последний год.

В список кандидатов попали:

демократ Джо Байден, который в 2020 году первым в истории США получил более 81,2 млн голосов на выборах;

действующий глава США Дональд Трамп;

собирательный образ всех медицинских работников, которые борются с пандемией COVID-19, – главный инфекционист США Энтони Фаучи;

участники движения за расовую справедливость, возникшего после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании убил полицейский.

Time выбирает "Человека года" начиная с 1927-го.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года. Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю. Тунберг прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат". В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

В январе 2019 года Тунберг приехала на Всемирный экономический форум в Давос, чтобы обратиться к властям стран всего мира с требованием обеспечить будущее планете. Школьницу выдвигали на соискание Нобелевской премии мира.