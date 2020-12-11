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"За изменение американской истории". Байден и Харрис названы "Человеком года" по версии Time

Победитель президентских выборов в США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис названы "Человеком года" за то, что "разделяют видение исцеления в скорбящем мире", отметил главный редактор Time Эдвард Фельсенталь.

Харрис и Байден названы "Человеком года"
Харрис и Байден названы "Человеком года"
Фото: EPA

"Человеком года 2020" по версии журнала Times стали победитель президентских выборов в США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис. Об этом сообщается в статье главного редактора Time Эдварда Фельсенталя.

Он заявил, что Байден и Харрис объявлены "Человеком года" "за изменение американской истории, за демонстрацию того, что силы сопереживания превосходят ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире".

Главред отметил, что "Человеком года" не раз становились президенты, но Харрис стала первым вице-президентом, которому присудили это звание.

В шорт-лист, кроме Байдена, вошли нынешний президент Дональд Трамп; участники движения за расовую справедливость, возникшего после убийства афроамериканца Джорджа Флойда; а также главный инфекционист США Энтони Фаучи и все медики, борющиеся с пандемией COVID-19. 

В 2019 году Time назвал "Человеком года" шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Она стала самой молодой из тех, кому было присвоено это звание, – на тот момент ей было 16 лет.

Теги: Джо Байден, Time, выборы президента США 2020, Камала Харрис
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