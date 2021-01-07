Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену

7 января Конгресс США подтвердил победу демократа Джо Байдена на выборах. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что хоть и не согласен с результатами выборов, но проведет 20 января организованную передачу власти.

Президент США Дональд Трамп после утверждения Конгрессом демократа Джо Байдена в качестве победителя выборов пообещал не противостоять передаче власти.

Такое заявление опубликовал его советник Дэн Скавино в Twitter, так как аккаунт самого Трампа временно заблокирован.

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты это подтверждают, тем не менее 20 января будет организованная передача [власти]. Я всегда говорил, что мы продолжим бороться за то, чтобы учитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", – говорится в сообщении.

...fight to ensure that only legal votes were counted. While this represents the end of the greatest first term in presidential history, it’s only the beginning of our fight to Make America Great Again!” — Dan Scavino (@DanScavino) January 7, 2021

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был не согласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.