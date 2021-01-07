"Президент Трамп, шаг вперед!" – Байден призвал Трампа "защитить конституцию"

Новоизбранный президент США Джо Байден осудил беспорядки у Капитолия и призвал президента США Дональда Трампа потребовать прекращения осады.

Новоизбранный президент США Джо Байден призвал президента США Дональда Трампа выступить на национальном телевидении и "защитить конституцию" в обращении, которое транслировалось каналом CNBC.

"Слова президента имеют значение, независимо от того, насколько он хорош или плох. В лучшем случае слова президента могут вдохновлять. В худшем случае они могут подстрекать. Поэтому я призываю президента Трампа выступить на национальном телевидении прямо сейчас, чтобы выполнить свою клятву и защитить конституцию, и потребовать прекращения этой осады", – сказал Байден.

Политик назвал происходящие сегодня под Капитолием протесты восстанием.

"Угрозы безопасности избранных должностных лиц – это не протест. Это восстание. Как и многие другие американцы, я шокирован и опечален тем, что наша страна, так долго бывшая маяком света и надеждой на демократию, подошла к такому мрачному моменту", – сказал он.

По мнению Байдена, американская демократия подверглась "беспрецедентному нападению".

"Позвольте мне внести ясность. Сцены хаоса в Капитолии не отражают истинную Америку. Не представляют нас. То, что мы видим, – это небольшое число экстремистов, преданных беззаконию. Это не инакомыслие. Это беспорядок. Это хаос. Это граничит с мятежом. И ему нужно положить конец прямо сейчас", – считает он.

В то же время Байден напомнил, что Америка пережила многие войны и раздоры, и он уверен, что американцы выдержат и преодолеют и нынешний кризис.

"Президент Трамп, шаг вперед!" – завершил свою речь Байден.

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники Трампа. Выступая перед участниками акции, которая называется "Марш за спасение Америки", президент США заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Трамп обещал своим сторонникам присоединиться к ним в случае, если они отправятся к зданию Конгресса США. Однако не выполнил своего обещания и вернулся в Белый дом.

Сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса, где должны были объявить о победе на президентских выборах демократа Джо Байдена. По данным СМИ, в ходе штурма огнестрельное ранение получила женщина, она госпитализирована в критическом состоянии.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: демократ Джо Байден получил 306 голосов, а республиканец Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.