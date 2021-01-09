Трамп заявил, что его личный Twitter заблокировали, чтобы "заставить замолчать"

По мнению президента США Дональда Трампа, он рассматривает возможность создания собственной платформы в будущем после блокировки его личного аккаунта в Twitter.

Трамп: Twitter пошел все дальше и дальше в запрете свободы слова Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп после блокировки его личного аккаунта в Twitter написал четыре твита с официального президентского аккаунта (POTUS), но соцсеть почти сразу же их удалила. Об этом сообщает Fox 29.

Трамп критиковал блокировку его личного аккаунта.

"Как я уже давно говорил, Twitter пошел все дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня вечером сотрудники Twitter скоординировали с демократами и радикальными левыми удаление моего аккаунта со своей платформы, чтобы заставить меня замолчать", – написал он.

Президент США заявил, что "ведет переговоры с различными другими сайтами" и рассматривает возможность создания собственной платформы в будущем.

Согласно политике Twitter, если Трамп попытается обойти блокировку путем создания нового аккаунта, он также будет удален. Официальные аккаунты президента и Белого дома удалять не будут, но возможности обойти запрет ограничат, отмечали в компании.

Twitter объявил о блокировке аккаунта Трампа (@realDonaldTrump) поздно вечером 8 января. В заявлении компании говорилось, что его последние твиты могут быть восприняты как подстрекательство к насилию. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты также заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.

В ходе последней избирательной кампании Twitter часто отмечал посты Дональда Трампа как вводящие в заблуждение или содержащие ложную информацию, а также удалил несколько его сообщений за нарушение правил соцсети.

6 января аккаунт президента был временно заблокирован после того, как сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США в Вашингтоне, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, – конгрессмены должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах главы государства.

На митинге перед заседанием Трамп в очередной раз заявил, что не признает итоги выборов, и призвал участников митинга идти к Капитолию. Шествие закончилось беспорядками и столкновениями с полицией. В результате погибли пять человек, в том числе один офицер полиции.

После того как здание зачистили правоохранители, Конгресс все же объявил Байдена победителем выборов. Он должен быть приведен к присяге 20 января.

Конгрессмены от Демократической партии считают, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы постараются отстранить Трампа от должности в порядке импичмента (это сделает невозможным его участие в последующих выборах) или на основании 25-й поправки к конституции (она позволяет отстранить президента ввиду его недееспособности).