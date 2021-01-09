Акции Twitter началии падать после блокировки аккаунта Трампа

Вскоре после того как Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, акции компании подешевели более чем на 3%.

Акции американской соцсети Twitter начали падать вскоре после объявления о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters.

Менее чем через час после бана аккаунта главы Белого дома стоимость акций Twitter Inc. опустилась до $50,2 – это на 2,4% ниже цены закрытия предыдущего дня торгов. Позже акции подешевели более чем на 3%.

Twitter shares were down over 3% in after-hours trading after Trump's account was suspended https://t.co/NyH0wILB26 pic.twitter.com/YafQsdsEJt — Reuters (@Reuters) January 9, 2021

Как свидетельствуют данные Нью-йоркской фондовой биржи, сейчас акции Twitter торгуются на after-market (торговля в нерабочее время, после закрытия биржи) по $49,54 (-3,77%).

Twitter объявил о блокировке аккаунта Трампа (@realDonaldTrump) поздно вечером 8 января. В заявлении компании говорилось, что его последние твиты могут быть восприняты как подстрекательство к насилию. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты также заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.

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