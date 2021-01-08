Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает президента США Дональда Трампа "нестабильным".

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли возможность запуска президентом США Дональдом Трампом ядерного оружия. Послание демократам Палаты представителей об этом опубликовано на ее официальном сайте.

"Этим утром я поговорила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска", – заявила Пелоси.

Спикер Палаты представителей предупредила, что, если Трамп немедленно не покинет пост президента, Конгресс предпримет меры, чтобы попытаться отстранить его от власти и "защитить американский народ".

После разговора с Милли Пелоси сообщила, что получила заверения в том, что существуют гарантии на случай, если Трамп захочет запустить ядерное оружие, пишет CNN.

7 января Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности, сославшись на 25-ю поправку, и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может провести импичмент.

This morning, @SenSchumer and I placed a call to Vice President Pence to urge him to invoke the 25th Amendment which would allow the Vice President and a majority of the Cabinet to remove the President. We have not yet heard back from the Vice President. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2021

Официального ответа от Пенса до сих пор не поступало.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции, были задержаны 52 человека, а в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, а за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп на эти выборы шел вместе с Пенсом, который в случае победы должен был вновь стать вице-президентом страны.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.