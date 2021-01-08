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Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает президента США Дональда Трампа "нестабильным".

Пелоси хочет "защитить американский народ" от Трампа
Пелоси хочет "защитить американский народ" от Трампа
Фото: EPA

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли возможность запуска президентом США Дональдом Трампом ядерного оружия. Послание демократам Палаты представителей об этом опубликовано на ее официальном сайте.

"Этим утром я поговорила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска", – заявила Пелоси. 

Спикер Палаты представителей предупредила, что, если Трамп немедленно не покинет пост президента, Конгресс предпримет меры, чтобы попытаться отстранить его от власти и "защитить американский народ".

После разговора с Милли Пелоси сообщила, что получила заверения в том, что существуют гарантии на случай, если Трамп захочет запустить ядерное оружие, пишет CNN.

7 января Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности, сославшись на 25-ю поправку, и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может провести импичмент.

Официального ответа от Пенса до сих пор не поступало. 

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полициибыли задержаны 52 человека, а в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, а за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп на эти выборы шел вместе с Пенсом, который в случае победы должен был вновь стать вице-президентом страны.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: импичмент, Дональд Трамп, выборы в США, ядерный удар, Нэнси Пелоси, выборы президента США 2020
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