ФБР объявило в розыск участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований США обещает вознаграждение в $50 тыс. за информацию о тех, кто установил взрывные устройства в комплексе зданий Конгресса.

Офис Федерального бюро расследований в Вашингтоне обратился к общественности за помощью в выявлении лиц, причастных к штурму здания Конгресса США. Информация об этом опубликована на сайте ФБР 6 января.

Всех, у кого есть информация об этих людях, кто был свидетелем штурма и незаконных насильственных действий в Капитолии, просят позвонить по бесплатному телефону ФБР 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), прислать фото или видео на специальную страницу, созданную на сайте ведомства, или связаться с местным офисом ФБР.

ФБР в Twitter пообещало 8 января вознаграждение в размере $50 тыс. тем, кто поможет установить и арестовать людей, причастных к закладке взрывного устройства в Вашингтоне.

#FBIWFO is offering a reward of up to * 50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

Трамп 6 января перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов новоизбранного президента страны Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников "сохранять мир" и не применять насилие.

В комплексе зданий Конгресса обнаружили два взрывных устройства. Об этом со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов сообщает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции Капитолия. В Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп неоднократно пытался оспорить результаты выборов в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.