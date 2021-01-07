ФБР попросило американцев помочь собрать информацию об участниках штурма Конгресса

В числе сторонников президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий, были члены двух правых экстремистских организаций, деятельность которых Трамп отказывался осуждать во время своей избирательной кампании. Об этом сообщает CNN.

Федеральное бюро расследований США обратилось к американцам с просьбой помочь идентифицировать людей, подстрекавших к насилию во время захвата Капитолия. Об этом сообщило издание News Week.

По информации CNN, среди сторонников президента США Дональда Трампа, штурмовавших здание Конгресса, были члены двух правых экстремистских организаций QAnon и Proud Boys, деятельность которых Трамп отказывался осуждать во время своей избирательной кампании в 2020 году.

По данным телеканала, полиция идентифицировала мужчину, который появился в Капитолии с раскрашенным лицом, в меховой шапке и шлеме с рогами.

"Джейк Анджели, известный последователям как шаман QAnon, быстро стал символом странного и пугающего зрелища после распространения фотографий, на которых он бродил по залам Капитолия с американским флагом, прикрепленным к копью, и мегафоном", – отметил CNN.

Анджели живет в Аризоне, его двоюродный брат Адам Анджели подтвердил журналистам, что человек в шлеме с рогами – его родственник. Брат подчеркнул, что Джейн Анджели является американским патриотом.

CNN пишет, что страница Джейка Анджели в Facebook заполнена постами о теории заговора QAnon, приверженцы которой верят в существование клики педофилов, поклоняющихся сатане, проникших в правительство США и противостоящих Трампу.

Телеканал также сообщил, что Джейк Анджели в последние месяцы регулярно участвовал в акциях в поддержку Трампа. По информации журналистов, полиция идентифицировала еще несколько человек.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.