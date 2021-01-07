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ФБР попросило американцев помочь собрать информацию об участниках штурма Конгресса

В числе сторонников президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий, были члены двух правых экстремистских организаций, деятельность которых Трамп отказывался осуждать во время своей избирательной кампании. Об этом сообщает CNN.

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Полиция идентифицировала участника штурма Джейка Анджели, известного как шаман QAnon
Полиция идентифицировала участника штурма Джейка Анджели, известного как шаман QAnon
Фото: EPA

Федеральное бюро расследований США обратилось к американцам с просьбой помочь идентифицировать людей, подстрекавших к насилию во время захвата Капитолия. Об этом сообщило издание News Week.

По информации CNN, среди сторонников президента США Дональда Трампа, штурмовавших здание Конгресса, были члены двух правых экстремистских организаций QAnon и Proud Boys, деятельность которых Трамп отказывался осуждать во время своей избирательной кампании в 2020 году.

По данным телеканала, полиция идентифицировала мужчину, который появился в Капитолии с раскрашенным лицом, в меховой шапке и шлеме с рогами.

"Джейк Анджели, известный последователям как шаман QAnon, быстро стал символом странного и пугающего зрелища после распространения фотографий, на которых он бродил по залам Капитолия с американским флагом, прикрепленным к копью, и мегафоном", – отметил CNN.

Анджели живет в Аризоне, его двоюродный брат Адам Анджели подтвердил журналистам, что человек в шлеме с рогами – его родственник. Брат подчеркнул, что Джейн Анджели является американским патриотом.

CNN пишет, что страница Джейка Анджели в Facebook заполнена постами о теории заговора QAnon, приверженцы которой верят в существование клики педофилов, поклоняющихся сатане, проникших в правительство США и противостоящих Трампу.

Телеканал также сообщил, что Джейк Анджели в последние месяцы регулярно участвовал в акциях в поддержку Трампа. По информации журналистов, полиция идентифицировала еще несколько человек.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, Вашингтон, беспорядки, Дональд Трамп
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