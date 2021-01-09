Мэр Вашингтона назвала беспорядки в Капитолии "типичным терроризмом"

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер возложила ответственность за беспорядки в столице США на президента Дональда Трампа.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер назвала штурм здания Конгресса США сторонниками президента Дональда Трампа "типичным терроризмом". Об этом она сказала на пресс-конференции 7 января, пишет The Washington Post.

Ответственность за беспорядки в Вашингтоне Баузер возложила на Трампа. По мнению мэра, случилось то, на что Трамп рассчитывал.

Она считает, что американцы не должны недооценивать вред, который он может еще причинить США и демократии за оставшиеся две недели на посту президента.

По данным Стивена Сунда, начальника полиции Капитолия, во время штурма здания Конгресса пострадало более 50 правоохранителей. Об этом пишет пресс-служба полиции Капитолия.

"Когда протестующие пробивались к Палате представителей, где укрывались члены Конгресса, сотрудник полиции Капитолия выстрелил в женщину. Медицинская помощь была оказана незамедлительно, пострадавшая была доставлена в больницу, где она позже скончалась от полученных травм. Ее опознали как Эшли Бэббит", – сказано в релизе.

6 января перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников "сохранять мир" и не применять насилие.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был не согласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.