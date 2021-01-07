При штурме Капитолия сторонниками Трампа погибла женщина

В полиции подтвердили, что женщина, получившая при штурме Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа огнестрельное ранение в грудь, скончалась в больнице.

Штурм Капитолия не обошелся без жертв Фото: EPA

Женщина, раненая во время беспорядков в Капитолии 6 января, скончалась в окружной больнице. Эту информацию подтвердил CNN спикер полиции Вашингтона Дастин Стернбек.

Он добавил, что дополнительные детали появятся в ближайшее время. Полиция расследует это дело.

Ранее сегодня сообщалось, что женщине стреляли в грудь. По данным NBC News, огнестрельные ранения получили еще несколько человек, один погиб, но официально эта информация пока не подтверждена.

Известно также, что пострадали несколько полицейских. По меньшей мере 13 протестующих были арестованы.

6 января перед Белым домом президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили.

После этого Трамп призвал своих сторонников "сохранять мир" и не применять насилие.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.