В США выросло количество жертв после штурма Капитолия

Офицер полиции Брайан Д. Сикник умер от травм при исполнении служебных обязанностей. Выполнив свой долг 6 января, он вернулся в офис и потерял сознание, рассказали в полиции Капитолия.

В США во время беспорядков в Вашингтоне 6 января погиб офицер полиции Капитолия Брайан Д. Сикник. Об этом сообщила пресс-служба ведомства вечером 7 января.

Офицер Сикник охранял здание Капитолия. Он умер от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей. После выполнения задания 6 января он вернулся в офис и потерял сознание. Полицейского госпитализировали в местную больницу, где он умер вечером 7 января по местному времени, рассказали в полиции Капитолия.

Смерть полицейского будут расследовать отдел по расследованию убийств столичного департамента полиции и федеральные партнеры.