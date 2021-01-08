Трамп хотел помиловать сам себя в последние дни президентства – СМИ

Президент США Дональд Трамп опасается, что при новом главе государства Джо Байдене министерство юстиции и другие правоохранительные ведомства начнут расследования в отношении него, его семьи и близких к нему соратников.

По данным СМИ, Трамп спрашивал своих советников, каковы будут юридические и политические последствия, если он помилует сам себя Фото: EPA

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками вопрос о своем помиловании. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники.

В частности, Трамп спрашивал своих советников, следует ли ему это делать и каковы будут последствия для него с юридической и политической точек зрения.

Кроме того, Трамп якобы рассматривал возможность помилований для своей семьи, в частности для своих детей Дональда-младшего, Эрика Трампа и Иванки Трамп. Также речь шла о старшем советнике Белого дома и муже Иванки Трамп Джареде Кушнере и о личном адвокате президента Рудольфе Джулиани. По данным издания, нынешний президент опасается, что при правлении Джо Байдена минюст США будет вести расследование в отношении всех вышеперечисленных.

The New York Times отмечает, что Трамп также убежден в том, что его предполагаемые враги будут использовать правоохранительные органы, чтобы преследовать его после того, как он оставит свой пост.

Ни один президент США за всю историю не помиловал себя, поэтому законность такого решения никогда не проверялась в системе правосудия. Юристы расходятся во мнениях относительно того, признают ли такое помилование суды, пишет The New York Times. Однако правозащитники опасаются, что президентское помилование может создать новый опасный прецедент для глав государства, которые таким образом смогут оградить себя от ответственности за любые преступления, которые они совершили на своем посту.

Трамп находится на посту президента с января 2017 года. 3 ноября 2020 года в США прошли новые президентские выборы, явка на них стала рекордной за 120 лет – участие приняли около 160 млн американцев.

7 января Конгресс США утвердил демократа Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.