Трамп создал собственный электорат. Капитолий штурмовал не электорат Республиканской партии – это электорат именно Трампа

Вашингтон после захвата Капитолия. Как изменятся США.

Любая революция почти всегда порождает новую революцию. Только сильные страны, где сильные элиты могут договариваться, не попадают в этот круговорот революций.

То, что произошло в Вашингтоне 6 января, готовилось еще 15 лет назад, когда появилась FOXnews, когда телевидение и электронные СМИ вычленили многомиллионную аудиторию людей, которые хотели, чтобы Америка снова стала великой.

За последние годы идеология в этом свете отходит на второй план, а ее место занимает психология (то, что ученые называют психологизацией политики). Трамп выиграл не в последнюю очередь потому, что массы американцев считали, что их загнали в гетто, где простой парень не может назвать афроамериканца негром, а гомосексуалиста педиком. И тут приходит кто-то, кто говорит правду и вслух говорит то, что им нельзя говорить. И самое главное – он объясняет им, как он вернет из Китая рабочие места. И если бы не мировой кризис, вызванный пандемией, в США были бы одни из лучших экономических показателей в современной истории. Трампу во многом просто не повезло со временем, когда начался вирус (это, между прочим, к вопросу конспирологии о том, что вирус придумали американцы).

Возвращаясь к захвату Капитолия, мы должны указать на одну важную вещь: Трамп создал свой собственный электорат. Это не электорат Республиканской партии – это электорат именно Дональда Трампа. И люди, которые пошли на штурм Капитолия, – это отдельная категория агрессивных, обиженных людей, которые хотят получить свой особый тип справедливости. Конечно, Капитолий штурмовали не сотни тысяч людей, но то, что в душе миллионы трампистив чувствуют, что в целом что-то подобное нужно было бы сделать, чтобы эти жирные коты в Вашингтоне их услышали – это правда.

Формально, политический конфликт за пару дней будет исчерпан, но вся политическая логика говорит, что демократы не упустят возможности начать уголовное преследование Трампа за погром Капитолия. Но точно так же надо помнить, что пока у республиканцев нет другого лидера. И здесь возникает большой вопрос, готовы ли они будут к "сливу" Трампа. Пока это еще не очевидный факт, несмотря на то, что от Трампа де-факто ушел его вице-президент Пенс, а ряд влиятельных членов партии, которые еще вчера играли в игру "у нас украли победу", изменили свою точку зрения после штурма Капитолия.

И здесь мы должны вернуться к тому, о чем говорили выше: сейчас огромный процент избирателей республиканцев – это избиратели Трампа. Конечно, без денег и СМИ играть в условную третью силу невозможно, но Трамп всегда отличался тем, что умел плевать на правила (хотя я считаю, что пока говорить о даже теоретической возможности третьей силы рано). Как бы там ни было, но сейчас республиканцы стоят перед дилеммой: потерять Трампа, извиниться и попытаться найти нового лидера и максимально достучаться до тех из республиканцев, кто перешел в трамписты. Или же идти в фарватере Трампа со всеми вытекающими последствиями.

Параллельно надо понимать, что Джо Байден будет просто вынужден, как минимум, первый год заниматься гораздо больше внутренними проблемами, чем внешними. Внешняя политика может отойти на второй план, потому что нужно будет решать тот сложный клубок социально-расовых и даже общественно-договорных понятий, о которых старались почти не говорить десятилетиями и о которых так много и ярко говорил Трамп.

И здесь стоит подумать, что делать нам в этой ситуации. Дело в том, что даже наш истеблишмент живет в парадигме, что Байден не любит Россию, а потому поможет Украине. За последний год произошло одно событие, которое у нас не заметили: была создана зона свободной торговли в Юго-Восточной Азии плюс Австралия, которая объединяет 42% ВВП мира. И это было сделано в момент внутренних сражений в США. По сути, Китай становится главным центром противостояния США в мире. И единственным сдерживающим фактором для Китая является Россия. Поэтому говорить о линейности действий американцев (русские плохие) просто не приходится. Судя по всему, американцы будут менять свою политику в отношении РФ, исходя именно из этих моментов.

Параллельно есть большие вопросы по будущему американо-иранского сотрудничества, которые стали последним крупным прорывом администрации Обамы и были похоронены администрацией Трампа. Иран сейчас очень поднял ставки, захватив корейское судно в Ормузском проливе и заявив, что возобновляет ядерную программу.

И это только два огромных вызова для Байдена. Давайте не забывать о Венесуэле, Боливии, отношениях с Мексикой, не говоря уже об огромных трениях с ЕС, и мы поймем, что мы не входим в первую десятку приоритетов. А наше примитивное мышление "Украина для Байдена – это почти как вторая родина" является нонсенсом.

Определенный оптимизм внушает заявление министра иностранных дел Кулебы о том, что сейчас будет разработана новая комплексная дорожная карта по сотрудничеству с США. Действительно, у нас пока просто не существовало государственной политики по отношению США, и мы были таким себе придатком в определенных моделях безопасности. Но пока все упирается в наше примитивное мышление, сводится к тому, что отношения с США – это оставить или не оставить в должности Артема Сытника. И тогда у нас будут деньги, ракеты и другое.

Помощь тем, кто тонет – дело рук тех, кто тонет. Надеяться на быструю помощь Байдена в решении вопроса Донбасса или возвращение к будапештскому формату – это примитивизм. Точно так же, как примитивизмом было проведение эксперимента по созданию неэффективных антикоррупционных органов, которые стали государством в государстве. Пока мы не начнем играть по-крупному через вхождение в региональные политические союзы, через создание условий, которые бы стали интересными для ключевых мировых игроков, и наконец, усиление собственной армии – до тех пор мы будем туземцами, которые ждут бусы.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора