Демократическая партия может получить контроль над верхней палатой Конгресса США – СМИ

В американском штате Джорджия на выборах в Сенат, по предварительным данным, победили два демократа – Рафаэль Ворнок и Джон Оссофф. Это может обеспечить контроль демократов над верхней палатой Конгресса, отмечает "Голос Америки".

Демократическая партия сможет получить контроль над верхней палатой Конгресса США. Два ее представителя лидируют на выборах в Сенат от штата Джорджия. Это следует из результатов голосования в Джорджии, опубликованных 7 января на сайте правительства штата.

Согласно этим данным, демократ Рафаэль Ворнок победил свою соперницу-республиканку Келли Леффлер с результатом 50,83% против 49,17%.

Кроме того, еще один демократ – Джон Оссофф – обошел республиканца Дэвида Пердью (50,4% против 49,6%).

При этом правительство штата отмечает, что опубликованные данные пока неофициальные – они могут не включать в себя заочное и предварительное голосование.

Несмотря на это, Оссофф в своем Twitter уже выпустил обращение, в котором поблагодарил избирателей за поддержку и возможность представлять штат в Сенате.

Если окончательные результаты голосования подтвердят победу Оссоффа и Ворнока, то количество представителей демократов и республиканцев в Сенате разделится ровно пополам, отмечает "Голос Америки". В таком случае решающий голос будет у избранного вице-президента Камалы Харрис, являющейся демократкой.

Сенат США является высшей палатой Конгресса. К его полномочиям относится, кроме прочего, утверждение предложенных президентом страны кандидатов на высокие правительственные должности, а также на роль судей в Верховном суде. Кроме этого, Сенат может блокировать принятие законопроектов.