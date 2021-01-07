ГОРДОН
 
 
МИР

США передадут Украине катера Mark VI – Пентагон

Американская компания SAFE Boats International LLC получила контракт на поставку двух катеров Mark VI в Украину, сообщили в министерстве обороны США.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Общая стоимость двух катеров Mark VI составляет $19,9 млн
Общая стоимость двух катеров Mark VI составляет $19,9 млн
Фото: defensenews.com

До декабря  2022 года Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI. Об этом 5 января сообщила пресс-служба Пентагона.

Компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон) получила контракт на поставку двух катеров Mark VI стоимостью $19,9 млн. Заказчиком со стороны США является командование военно-морских систем, сообщается в релизе.

Работы будут выполнять несколько подрядчиков: в Рок-Хилле, штат Южная Каролина (общий объем работ — 69%), Кенте, штат Вашингтон (21%), Вудинвилле, штат Вашингтон (5%), Беллингеме, Вашингтон (4%) и Сиэтле, Вашингтон (1%).

В Минобороны Украины отметили, что, финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

США также одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования, отметили в украинском оборонном ведомстве.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.

6 марта 2020 года сообщалось, что члены Конгресса США были проинформированы о планах Пентагона направить Украине новый транш военной помощи. Он включает, в частности, противоартиллерийские радары и патрульные катера Mark VI на общую сумму $125. Такие катера важны для Украины в свете конфликта с РФ.

Теги: США, Украина, Пентагон, Вашингтон, Белый дом, оборона, помощь, деньги, Счетная палата, катер, безопасность, финансирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Размораживаем улыбки". Дан Балан позировал на фото с куском льда
"Размораживаем улыбки". Дан Балан позировал на фото с куском льда
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев G
Дмитрий ГОРДОН
"Самое идеальное тело во всем мире". 51-летняя Лопес выставила оголенные ягодицы
"Самое идеальное тело во всем мире". 51-летняя Лопес выставила оголенные ягодицы
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
Переболевшая COVID-19 Дедженерес была замечена в Калифорнии на прогулке со своей избранницей. Фото
Переболевшая COVID-19 Дедженерес была замечена в Калифорнии на прогулке со своей избранницей. Фото
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
Муж Maruv показал поцелуй с женой-блондинкой на пляже
Муж Maruv показал поцелуй с женой-блондинкой на пляже
Каннский фестиваль могут перенести с весны на лето
Каннский фестиваль могут перенести с весны на лето
"Просто обязан выпустить соло-альбом". Потап показал неожиданный подарок от Каменских. Фото
"Просто обязан выпустить соло-альбом". Потап показал неожиданный подарок от Каменских. Фото
Аткинсон озвучивает анимационный образ Мистера Бина
Аткинсон озвучивает анимационный образ Мистера Бина
После госпитализации самого богатого музыканта Dr Dre в его дом пытались пробраться грабители
После госпитализации самого богатого музыканта Dr Dre в его дом пытались пробраться грабители
"У большинства ассоциируется с опасностями". Комаров рассказал, какую страну покажет в новом сезоне передачи "Мир наизнанку"
"У большинства ассоциируется с опасностями". Комаров рассказал, какую страну покажет в новом сезоне передачи "Мир наизнанку"
Спирс увидела на своем снимке "свет божий"
Спирс увидела на своем снимке "свет божий"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS