США передадут Украине катера Mark VI – Пентагон

Американская компания SAFE Boats International LLC получила контракт на поставку двух катеров Mark VI в Украину, сообщили в министерстве обороны США.

До декабря 2022 года Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI. Об этом 5 января сообщила пресс-служба Пентагона.

Компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон) получила контракт на поставку двух катеров Mark VI стоимостью $19,9 млн. Заказчиком со стороны США является командование военно-морских систем, сообщается в релизе.

Работы будут выполнять несколько подрядчиков: в Рок-Хилле, штат Южная Каролина (общий объем работ — 69%), Кенте, штат Вашингтон (21%), Вудинвилле, штат Вашингтон (5%), Беллингеме, Вашингтон (4%) и Сиэтле, Вашингтон (1%).

В Минобороны Украины отметили, что, финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

США также одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования, отметили в украинском оборонном ведомстве.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.

6 марта 2020 года сообщалось, что члены Конгресса США были проинформированы о планах Пентагона направить Украине новый транш военной помощи. Он включает, в частности, противоартиллерийские радары и патрульные катера Mark VI на общую сумму $125. Такие катера важны для Украины в свете конфликта с РФ.