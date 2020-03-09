США поставят Украине военные патрульные катера Mark VI – СМИ

Конгресс Соединенных Штатов Америки был уведомлен о планах министерства обороны страны относительно новой поставки Украине вооружения на $125 млн, сообщает CNN.

В США пока официально не комментируют информацию по поводу помощи Украине Фото: ua.depositphotos.com

6 марта члены Конгресса США были проинформированы о планах Пентагона направить Украине новый транш военной помощи, сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе.

По информации собеседника, речь идет о первой половине $250-миллионого пакета помощи Украине на нужды обороны, выделение которого было ранее включено Конгрессом в бюджетные ассигнования на 2019 год.

Новый пакет помощи включает, в частности, противоартиллерийские радары и патрульные катера Mark VI на общую сумму $125. Такие катера важны для Украины в свете конфликта с РФ, отмечает телеканал.

Председатели и рядовые члены соответствующих комитетов Конгресса будут иметь возможность ознакомиться с предложениями об оказании Украине военной помощи до того дня, когда Конгресс будет формально уведомлен о планах Министерства обороны США, связанных с Украиной.

Официальный представитель Пентагона Карл Глисон сказал, что министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, которую рассматривает Конгресс.

В конце августа 2019 года президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона, а Государственный департамент США согласовал выдачу Украине $141,5 млн на снайперские винтовки и гранатометы. В январе 2020 года Счетная палата Соединенных Штатов пришла к выводу, что решение о замораживании военной помощи Украине было незаконным.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на "летальные средства обороны, а также крылатые ракеты береговой обороны".