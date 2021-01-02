Трамп прокомментировал решение Конгресса США, преодолевшего вето на оборонный бюджет 2021 года

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что Конгресс "упустил возможность" исключить из оборонного бюджета страны на 2021 год статью, позволяющую соцсетям уходить от ответственности за публикации.

Президент США Дональд Трамп 1 января в Twitter выразил недовольство решением Конгресса США, который перед этим преодолел вето главы Белого дома на оборонный бюджет страны на 2021 год.

"Наш республиканский Сенат просто упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченные полномочия компаниям, занимающимся большими технологиями. Жалко! Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, $600, а не $2000, в которых они так отчаянно нуждаются", – написал глава Белого дома.

Он заявил, что такое решение "нечестное".

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus * 600, rather than the * 2000 which they so desperately need. Not fair, or smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

Закон об американских военных расходах определяет приоритеты Пентагона на год (в том числе расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны). В бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрено $740 млрд. В документе заложены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.

Палата представителей поддержала проект 8 декабря 2020 года, Сенат – 11 декабря. "Голос Америки" отметил, что закон пользовался "решительной поддержкой" в обеих палатах Конгресса США.

23 декабря Трамп наложил на законопроект вето. Он пояснил свои действия тем, что законодатели не внесли в закон пункт об отмене ст. 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей (он и ранее критиковал эту статью).